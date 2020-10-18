2020/10/18 | 21:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد الموافق 2020/10/18 عن ضبط شاحنة محملة بأدوية بشرية تم اخفائها تحت بالات ملابس مستعملة في مركز كمرك ام قصر الشمالي.وقالت الهيئة، في بيان ان عملية الضبط تمت بالتعاون مع وكالة الأستخبارات الوطنية وهيئة المنافذ الحدودية.وتم احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط ادوية بشرية واتلاف (4) حاويات عدد يدوية في ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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