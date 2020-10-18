عضو بحزبه يوضح بشأن بيان بارزاني بعد حرق مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد

2020/10/18 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسن، الاحد (18 تشرين الاول 2020)، بشأن البيان الذي اصدره رئيس الحزب مسعود بارزاني يوم امس بعد حرق مقر الحزب في العاصمة بغداد.

وقال حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن"رئيس الحزب مسعود بارزاني كان يقصد في بيانه بأن من يقوم بهذه الأفعال سيدفع الثمن في يوم من الأيام، والثمن هو القانون الذي لابد أن يسود البلد ولن تبقى الجماعات المنفلتة تقول كلمتها".

وأضاف أن"الجماعات الخارجة عن القانون ستدفع ثمن استمرار تخريبها للبلد، وسيرفضها المجتمع الدولي والشعب العراقي بصورة عامة، لذلك لن يستمر وجودها حتى وان كانت سلطة الدولة ضعيفة في هذه الأيام".

ويوم امس السبت وبعد حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، أصدر مسعود بارزاني بياناً قال فيه، "وصلتنا أنباء عن اعتداء جماعة مشاغبة على مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي نجم عن هذا العمل غير القانوني أيضاً إحراق علم كردستان المبارك وعلم الحزب الديمقراطي"، على حد تعبيره.

وقال بارزاني "هذه الاعتداءات لن تقل من مكانة الكرد والقيم العليا لشعب كردستان باي شكل من الاشكال"، مضيفاً "ننتظر من الحكومة الاتحادية اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذا الاعتداء".

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