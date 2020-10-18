عضو بالأمن النيابية يؤكد عدم وصول أي كتاب رسمي بشأن إلغاء نظام البديل بالمؤسسة العسكرية

2020/10/18 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الأحد، 18 تشرين الأول، 2020، عدم وصول أي كتاب رسمي بشأن إلغاء نظام البديل في المؤسسة العسكرية.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الامن والدفاع داعمة لنظام البديل في المؤسسة العسكرية كونها تؤدي الى اعطاء فترة راحة للجندي تنعكس ايجابا على اسرته، وتعطي فرصة مناسبة ليكون اكثر فعالية بالواجبات والمهام الملقاة على عاتقه".

واضاف أن "لجنة الأمن النيابية لم تستلم أي كتاب رسمي يؤكد إلغاء نظام البديل في المؤسسة العسكرية"، مبينا أن "النظام لا يمكن تشريعه بقانون رسمي، لأن المؤسسة العسكرية بشكل عام معرضة لحالة الانذار في اي لحظة وهو اطار من صلاحيات القيادات الامنية العليا والميدانية".

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