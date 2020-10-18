ديالى تشرع باكبر حملة لانقاذ 70 الف نسمة

2020/10/18 | 21:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن الشروع باكبر حملة لرفع التجاوزات على الانهر المائية في قاطع شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شمال شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كوادر الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة بدات باكبر حملة لرفع التجاوزات على الانهر الماضية في ديالى بعد 2003 لافتا الى ان المرحلة الاولى ستكون في قناة مندلي الاروائية “.

واضاف، ان “التجاوزات على قناة مندلي الاروائي تشكل مصدر خطر يهدد 25 قرية زراعية في عدم حصولها على مياه للاسالة بالاضافة الى عدم قدرتها على زراعة اي محصول باعتبار 80% من الاهالي يعتمدون على الزراعة كمصدر اساسي للعيش لافتا الى ان رفع التجاوزات ستنقذ اكثر من 70 الف نسمة من مصير مجهول”.

واشار الى ان “قناة مندلي تمثل اكبر مجرى مائي في ديالى يعاني من التجاوزات بشكل كبير جدا مؤكدا ضرورة معالجتها لتفادي ازمات انسانية كبيرة خاصة وان مياه القناة تؤمن بعض احتياجات اهالي ناحيتي مندلي وقزانية من المياه الصالحة للشرب وتقلل اعتماد الاهالي على الابار الارتوازية”.،انتهى 25 ف

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