يونامي توجه دعوة للحكومة بشأن ''مجزرة الفرحاتية'' في صلاح الدين

2020/10/18 | 21:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت بعثة الامم المتحدة في العراق، الاحد، الحكومة، لمحاسبة الجناة المتسببين بمجزرة الفرحاتية، والكشف عن مصير 4 مفقودين اثر الحادثة.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم (18 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه عملية القتل الغاشمة لـ 8 رجال في صلاح الدين كانت مروعة، وقلوبنا مع أُسر الضحايا".

واضافت البعثة: "نحث جميع الأطراف على دعم التحقيقات الحكومية لمحاسبة الجناة.



ويجب أن تنصب الجهود الفورية على تأمين الإفراج الآمن عن الرجال الأربعة الذين ما زالوا مفقودين".

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