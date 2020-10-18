تدني الثروة الحيوانية في الانبار الى مستويات غير طبيعية منذ 17 عاما

2020/10/18 | 21:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اقر قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الاحد، بتدني واقع الثروة الحيوانية في المناطق الغربية الى مستويات غير مألوفة للمرة الاولى منذ 17 عام .

وقال المحلاوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” الثروة الحيوانية تعاني من انتكاسة كبيرة لم تشهدها الثروة الحيوانية منذ اكثر من 17 بسبب الاهمال الحكومي وعدم تزويد مربي الحيوانات باللقاحات من قبل الحكومة المركزية ناهيك من ان الاحداث التي شهدتها المحافظة من سيطرة ارهابي على مساحات واسعة وقيامه بتهريب المواشي والاغنام وذبحها بطريقة غير مدروسة ادت الى انهيار الثروة الحيوانية خاصة في المناطق الغربية “.

واضاف ان” الحكومة المركزية لم ترسل لقاحات كافية لمربي الحيوانات مما اثر سلبا على انتعاش الثروة الحيوانية التي شهدت انتكاسة كبيرة في معالجة الاخطاء التي افرزتها المرحلة الماضية من قبل المعنيين بالأمر ومازالت هذه الثروة التي يعتمد عليها معظم سكان المناطق الغربية تعيش باسوء حالاتها مع عزوف العديد من مربي المواشي والاغنام من مزاولة عملهم “.



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