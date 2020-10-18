وزير الدفاع ينعى وفاة المستشار القانوني للوزارة

2020/10/18 | 21:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

نعى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الأحد، وفاة المستشار القانوني للوزارة.

وقال سعدون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة ومحبي الفقيد المغفور له الفريق الحقوقي فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني لوزارة الدفاع، الذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

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