2020/10/18 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب ممثلو إسرائيل والبحرين أن توقيع مذكرات التفاهم في عدد من المجالات بين البلدين، جاء بعد "كثير من العمل"، وتؤسس لتعاون ثنائي مثمر بن الجانبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين وإسرائيل توقعان مذكرات تفاهم "تؤسس لتعاون ثنائي مثمر") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين وإسرائيل توقعان مذكرات تفاهم "تؤسس لتعاون ثنائي مثمر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).