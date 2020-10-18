عقب انتهاء الأربعينية .. كيف أثّرت جائحة كورونا على السياحة الدينية (فيديو)

2020/10/18 | 21:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت تداعيات انتشار فيروس كورونا، بظلالها على معظم القطاعات الاقتصادية والحياة الاجتماعية، ولم تكن السياحة الدينية، بعيدة عن تأثير ’الجائحة’ حيث شكا أصحاب مصالح في مدينة الكاظمية، من انخفاض أعداد الزوار لهذا العام، بسبب إجراءات مواجهة الفيروس.

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