وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع بسبب كورونا

2020/10/18 | 21:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس اركان الجيش عبد الامير رشيد يار الله، اليوم الاحد، عن وفاة المستشار القانوني لوزارة الدفاع بسبب فايروس كورونا.

وقال يار الله في بيان تلقت “تلقت” نسخة منه، إنه “بقلوب مليئة بالإيمان بالله تعالى وراضية بقضائه وقدره نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة الى اسرة ومحبي الفقيد الفريق الحقوقي فاضل عباس مهدي، المستشار القانوني لوزارة الدفاع، والذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا”.

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