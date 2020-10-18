فيديو.. عين الحسود تصيب عائلة الفنانة مها أحمد

2020/10/18 | 21:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ تمر الفنانة المصرية مها أحمد، وزوجها الفنان مجدي كامل، بظروف سيئة ، طيلة الأشهر الماضية، ومنها غرق منزلهما بالأثاث بالكامل دون سبب معلوم ، فضلًا عن إصابة نجلهما عادل بمرض مفاجئ لا يعرفان أسبابه، بخلاف ابنهما أحمد الذي يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وإصابة مها أحمد بالتهاب رئوى جعلها تبتعد عن […]

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عين الحسود تصيب عائلة الفنانة مها أحمد ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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