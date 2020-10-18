4 هزات ارضية تضرب ادارة كرميان

2020/10/18 | 21:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن وقوع 4 هزات ارضية في حدود ادارة كرميان.

وقالت المديرية العامة للانواء الجوية خلال بيان: ان 4 هزات ارضية بقوة 4 درجات، و2.9 درجات، و2.5 درجات، و2.7 درجات على مقايس ريختر ضربت منطقة كرميان مساء اليوم الاحد.

واضاف البيان: ان الهزات الارضية كانت بمعق 9 كم وتبعد عن مركز قضاء كلار 26كم وعن مركز قضاء كفري 32كم.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia، ان المواطنين في قضائي كلار وكفري شعروا بالهزات الارضية بشكل واضح، مشيرا الى عدم تاشير وقوع اية خسائر.

PUKmedia خاص

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