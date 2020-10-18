الامم المتحدة تدين جريمة الفرحاتية

2020/10/18 | 21:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الأحد، إلى معاقبة المتورطين بمجزرة منطقة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين فضلاً عن تأمين الإفراج عن المختطفين الباقين.

وقالت البعثة، في بيان:"هالتنا عملية القتل الغاشم لـ 8 رجال في صلاح الدين"، مضيفة أن "قلوبنا مع أُسر الضحايا".

وتابع البيان: "نحث جميع الأطراف على دعم التحقيقات الحكومية لمحاسبة الجناة"، مؤكداً "يجب أن تنصبّ الجهود الفورية على تأمين الإفراج الآمن عن الرجال الأربعة الذين ما زالوا مفقودين".

هذا وعثرت مفارز شرطة الطوارئ على 8 جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد، من أصل 12 مدنيا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين".

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