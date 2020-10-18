تأييد حبس مطرب مصري 6 أشهر بتهمة التعدي على أستاذ جامعى وشرطة سابق

2020/10/18 | 21:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة اليوم الأحد تأييد حبس المطرب المصري إيساف 6 أشهر غيابيًا؛ لاتهامه بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.



وقال دفاع المطرب إيساف، أن الحكم الصادر ضد موكله غيابيًا، وأنه سيجرى معارضة استئنافية على الحكم.



وكشفت التحقيقات، أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وشخص آخر، بعد […]

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