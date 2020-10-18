وصول الكاظمي والوفد المرافق له الى فرنسا

2020/10/18 | 21:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد يتبع ..

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