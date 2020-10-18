معهد التطوير البرلماني يقيم دورة تطويرية للسكرتارية الاعلامية في اللجان النيابية

2020/10/18 | 21:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أقام معهد التطوير البرلماني في مجلس النواب العراقي بحضور مدير عام المعهد السيد سعد فياض ومدير عام الدائرة الاعلامية السيد محمد ابو بكر، اليوم الأحد 18/10/2020، دورة تطويرية للسكرتارية الاعلامية في اللجان النيابية.

واستهل السيد محمد ابو بكر مدير عام الدائرة الاعلامية الدورة التي عقدت على قاعة الشبيبي بمبنى المجلس وتستمر ثلاثة أيام ويحاضر فيها كل من الاستاذ المساعد د.



علاء حسين النداوي مدير وحدة الإعلام في كلية اللغات بجامعة بغداد والسيد ابراهيم صالح مدير مكتب قناة فرانس 24 ، بالتشديد على أهمية عمل اللجان النيابية في تفعيل العمل بمجلس النواب خصوصا ان حجم الأعمال في هذه اللجان يتجاوز العمل السائد في برلمانات الدول المجاورة للعراق.

ودعا أبو بكر موظفي السكرتارية الاعلامية الى بذل جهود اضافية للقيام بالمهام الاعلامية حاثا على اكتساب المهارات والخبرات الضرورية وتظافر جهود الجميع لتطوير العمل والتواصل الدائم بين اللجان والدائرة الاعلامية من خلال عقد لقاءات دورية لتبادل وجهات النظر والافكار التي تسهم بتطويره.

من جهته بين السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير البرلماني اهمية دورة السكرتارية الاعلامية في لجان مجلس النواب التي تعد من ضمن خطة التدريب وفق الاحتياجات المطلوبة بهدف تطوير مهارات موظفي المجلس وتنميتها بالشكل الأمثل خصوصا ان الإعلام يدخل في صلب العمل النيابي.

وأضاف ان المعهد سيستمر بإقامة الدورات التدريبية والورش والندوات سواء للسيدات والسادة النواب او موظفي المجلس من اجل اكتساب معلومات ومهارات تخدم العمل في المؤسسة التشريعية، لافتا الى حرص مجلس النواب ممثلا بالأمانة العامة على تطوير قدرات وقابليات ومهارات الموظفين في مختلف الاختصاصات.

وشهد اليوم الاول للدورة طرح محاور تتعلق بالاعلام وتعريف الخبر الصحفي والتقرير الصحفي ونشره في وسائل الإعلام.

وتطرق المحاضر د.



علاء النداوي الى أهمية الإعلام وطبيعة الرسالة الاعلامية ودورها في التاثير على المجتمع الى جانب التفريق بين الخبر الرسمي عن الخبر المتداول في وسائل الإعلام.



فضلا عن القواعد الأساسية للخبر وأنواعه وتعريفاته.

في الشق الثاني من الدورة تناول الاعلامي ابراهيم صالح في محاضرته أهمية دور السكرتارية الاعلامية في اللجان النيابية في تغطية الاخبار ومختلف الأحداث وضروره مواكبتها من خلال التعاون بين اعلام اللجنة ووسائل الإعلام.

وتخلل الدورة في يومها الأول مناقشات وتبادلا للاراء والافكار بين المحاضرين والمشاركين بشأن تطور العمل الاعلامي واليات عمل السكرتارية الاعلامية في لجان مجلس النواب.

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