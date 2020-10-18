"الإسكان" العراقية توجه بإعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية

2020/10/18 | 21:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجّهت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، بالتعامل بحزم مع الشركات المتلكئة وإعطاء الأولوية للمشاريع المهمة والاستراتيجية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "وكيل الوزارة جابر عبد …

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