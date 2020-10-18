الشباب والرياضة النيابية تعزي الاوساط الرياضية بوفاة رئيس لجنة الحكام طارق احمد

2020/10/18 | 21:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

يتقدم النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بأسم السيدات والسادة اعضاء اللجنة باحر التعازي واصدق المواساة الى الاوساط الرياضية بوفاة امين سر اتحاد كرة القدم السابق ورئيس لجنة الحكام طارق احمد الذي وافاه الاجل اليوم الاحد.

وتستذكر اللجنة بهذه المناسبة الاليمة السيرة الطيبة للحكم الدولي السابق طارق احمد صاحب الشخصية التي تعد نموذجا للالتزام سواء في عمله الاداري او عبر مسيرته الطويلة في ادارة مباريات كرة القدم الى جانب تمثيله العراق على اكمل وجه في المسابقات الاقليمية والعربية والدولية فضلا عن دوره من اجل النهوض بواقع الكرة العراقية خلال عمله لسنوات في امانة سر اتحاد كرة القدم.

وفي الوقت الذي تعزي فيه اللجنة بهذا المصاب الجلل عائلة ومحبي الفقيد رحمه الله، فانها تبتهل الى الله ( عز وجل ) ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.وانا لله وانا اليه راجعون .

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