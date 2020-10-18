الملك سلمان يعيد هيكلة هيئة كبار العلماء

2020/10/18 | 22:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، الاحد، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.



وبحسب وكالة الانباء السعودية، تابعها "ناس"، (18 تشرين الاول 2020)، فقد "تضمنت الأوامر تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا بمرتبة وزير".

وتضمنت الأوامر "تعيين ‫الدكتور مشعل السلمي نائبًا لرئيس مجلس الشورى، وتعيين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة".

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