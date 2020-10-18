 المغربية هند زيادي تفاجئ الجميع بـ “ضحكة Love”

2020/10/18 | 22:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أصدرت النجمة المغربية، ‘هند زيادي، مساء أمس السبت، أغنية جديدة تحت عنوان ”ضحكة Love”، عبر قناتها الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب.



وتعاملت زيادي في هذا العمل، مع الفنان المغربي، زهير بهاوي، الذي أشرف على كتابة كلمات الأغنية ووتلحينها، ويعد هذا التعاون الثاني بينهما، بعد النجاح الباهر الذي حققته أغنية “مجنونة”.



وأشرف بلال أفريكانو […]

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