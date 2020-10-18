سيداتي .. سادتي ، الكِبار - امين يونس

2020/10/18 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس سيدتي رئيسة برلمان أقليم كردستان العراق ونائبيها … السادة رئيس الأقليم ونوابه ..



رئيس الوزراء ونائبه ..



الوزراء والنواب ومَنْ في مقاماتهم العالية ، المحترمين جميعاً : أعلمُ جيداً أن حضراتكم ، وبالواجبات الثقيلة المُلقاة على عاتقكم والمسؤوليات الجسيمة التي تتصدون لها ، لا يتوفرُ لديكم الوقت الكافي ، لمُتابعة الأخبار الصغيرة من هنا وهناك في أرجاء العالم الفسيح … عليهِ أوّدُ أن اُقّدِم لجنابكُم خ ......





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