متظاهرون مطالبين بالتعيين يغلقون شركة نفط ذي قار

2020/10/18 | 22:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اغلق عشرات المتظاهرين ، اليوم الاحد ، شركة نفط ذي قار للمطالبة بالتعيين على ملاكها .



وقال مصدر ان ” العشرات من المتظاهرين المطالبين بفرص تعيين اغلقوا البوابة الرئيسية لشركة نفط ذي قار بالاطارات المحترقة “.



وذكر ان ” المتظاهرين قاموا بنصب الخيم امام مبنى الشركة ومنعوا الموظفين من الدوام “.

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