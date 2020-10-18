السفارة الأميركية: زيارة الكاظمي إلى الفرحاتية خطوة مهمة لوضعِ المسلحين تحت سيطرة الدولة

2020/10/18 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت الولايات المتحدة زيارة َ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الفرحاتية خطوة ً مهمة لوضعِ ِ المجاميع المسلحة كافة ً تحت سيطرة الدولة بشكلٍ نهائي،

واكد السفيرُ الأمريكي في بغداد ماثيو تولر ان بلاده تدين جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتَها مدنيون عراقيون في قريةِ الفرحاتية، وطالب السلطات العراقية بأن تُعجّل في تقديمِ الجناة إلى العدالة، لوقف المزيد من إراقة الدماء.

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