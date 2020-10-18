2020/10/18 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم عن اغلاق مخيمي الاهل والشمس في قضاء ابي غريب (غرب العاصمة بغداد) بعد عودة آخر (172) عائلة نازحة بواقع (860) نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة الانبار ، منوهة الى ان الوزارة عازمة على غلق ملف النزوح بأكمله .



وقالت جابرو ” تم اغلاق مخيمي […]

التدوينة اغلاق مخيمين في أبي غريب بعد عودة جميع نازحيهما إلى مناطقهم الأصلية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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