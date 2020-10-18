2020/10/18 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير يتوقع نشاطاً للزلازل والهزات الارضية على حدود كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/18 | 22:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يتوقع نشاطاً للزلازل والهزات الارضية على حدود كوردستان ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يتوقع نشاطاً للزلازل والهزات الارضية على حدود كوردستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).