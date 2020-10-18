كوجر لـ”الصباح”: تأخر صرف الرواتب يسبب الضرر لنحو 15 مليون مواطن

2020/10/18 | 22:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر اليوم الأحد، ان تأخر صرف الرواتب يسبب الضرر لنحو 15 مليون مواطن.

ودعا كوجر وزارة المالية إلى "صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، وعدم تكرار ما فعلته من تأخير في رواتب شهر أيلول"، مبينا ان "الضرر يصيب نحو 6 ملايين ونصف المليون موظف و8 ملايين ونصف المليون مواطن في القطاع الخاص المعتمد بشكل شبه كامل على أموال الرواتب".

وقال عضو اللجنة المالية في تصريح خاص لـ"الصباح”: "خطوة تأخير صرف الرواتب غير قانونية..



لذلك نتمنى من وزارة المالية أن تأخذ المخاوف بجدية، وتقوم بكامل مسؤولياتها لتأمين الرواتب".

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