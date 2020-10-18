معهد التطوير البرلماني يقيم دورة للسكرتارية الإعلامية في اللجان النيابية

2020/10/18 | 22:12 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

أقام معهد التطوير البرلماني في مجلس النواب بحضور مدير عام المعهد سعد فياض ومدير عام الدائرة الاعلامية محمد ابو بكر، اليوم الأحد، دورة تطويرية للسكرتارية الاعلامية في اللجان النيابية.

واستهل ابو بكر الدورة التي عقدت على قاعة الشبيبي بمبنى المجلس وتستمر ثلاثة أيام ويحاضر فيها كل من الاستاذ المساعد د.



علاء حسين النداوي مدير وحدة الإعلام في كلية اللغات بجامعة بغداد، وابراهيم صالح مدير مكتب قناة فرانس 24، بالتشديد على أهمية عمل اللجان النيابية في تفعيل العمل بمجلس النواب، خصوصا ان حجم الأعمال في هذه اللجان يتجاوز العمل السائد في برلمانات الدول المجاورة للعراق.

ودعا أبو بكر موظفي السكرتارية الاعلامية الى بذل جهود اضافية للقيام بالمهام الاعلامية، حاثا على اكتساب المهارات والخبرات الضرورية وتضافر جهود الجميع لتطوير العمل والتواصل الدائم بين اللجان والدائرة الاعلامية من خلال عقد لقاءات دورية لتبادل وجهات النظر والافكار التي تسهم في تطويره.

من جهته، بين مدير عام معهد التطوير البرلماني سعد فياض، اهمية دورة السكرتارية الاعلامية في لجان مجلس النواب التي تعد من ضمن خطة التدريب وفق الاحتياجات المطلوبة بهدف تطوير مهارات موظفي المجلس وتنميتها بالشكل الأمثل، لا سيما ان الإعلام يدخل في صلب العمل النيابي.

وأضاف ان المعهد سيستمر بإقامة الدورات التدريبية والورش والندوات سواء للنواب او موظفي المجلس من اجل اكتساب معلومات ومهارات تخدم العمل في المؤسسة التشريعية، لافتا الى حرص مجلس النواب ممثلا بالأمانة العامة على تطوير قدرات وقابليات ومهارات الموظفين في مختلف الاختصاصات.

وشهد اليوم الاول للدورة طرح محاور تتعلق بالاعلام وتعريف الخبر الصحفي والتقرير الصحفي ونشره في وسائل الإعلام.

وتطرق المحاضر د.



علاء النداوي الى أهمية الإعلام وطبيعة الرسالة الاعلامية ودورها في التاثير في المجتمع الى جانب التفريق بين الخبر الرسمي عن الخبر المتداول في وسائل الإعلام.



فضلاً عن القواعد الأساسية للخبر وأنواعه وتعريفاته.

وفي الشق الثاني من الدورة، تناول الاعلامي ابراهيم صالح في محاضرته أهمية دور السكرتارية الاعلامية في اللجان النيابية في تغطية الاخبار ومختلف الأحداث وضرورة مواكبتها من خلال التعاون بين اعلام اللجنة ووسائل الإعلام.

وتخلل الدورة في يومها الأول مناقشات وتبادل الاراء والافكار بين المحاضرين والمشاركين بشأن تطور العمل الاعلامي وآليات عمل السكرتارية الاعلامية في لجان مجلس النواب.

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