مئات المحاضرين المجانيين يعتصمون امام مبنى محافظة ذي قار

2020/10/18 | 22:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعتصم المئات من المحاضرين المجانيين ، اليوم الاحد ، امام مبنى محافظة ذي قار في تصعيد احتجاجي لتحويلهم الى عقود وزارية .



وقال مصدر مطلع ان ” المئات من المحاضرين المجانيين نصبوا خيما امام مبني ديوان المحافظة للمطالبة بتحويلهم الى عقود على ملاك مديرية تربية المحافظة ، اسوة بالمحافظات الاخرى “.



واشار […]

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