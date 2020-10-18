ضبط 3 عجلات محملة ببضاعة مخالفة للضوابط والتعليمات في منفذ زرباطية الحدودي

2020/10/18 | 22:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ضبطت هيأة المنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط عجلات عدد 3 مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة والمنجزة معاملاتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.

تم ضبط العجلات خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملاتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن العجلة الاولى محملة (مفرغات هواء مختلفة) بحمولة إجمالية (9طن و660كغم) تبين عدم وجود شهادة مطابقة ووثيقة إطلاق خاصة للبضاعة.

أما العجلتين الاخرتين محملتين بمادة (الزبيب) بوزن إجمالي (44 طن و 60كغم) تم التلاعب بتأريخ الإنتاج والنفاذ المثبت على كارتون البضاعة، وكذلك تجاوز البضاعة ثلث المدة من تأريخ الانتاج.

تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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