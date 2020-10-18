2020/10/18 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط عجلات عدد 3 محملة ببضاعة مخالفة للضوابط والتعليمات في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، ضبطت عجلات عدد 3 مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة والمنجزة معاملاتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي”، مبينة انه “تم ضبط العجلات خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملاتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم، حيث تبين أن العجلة الاولى محملة (مفرغات هواء مختلفة) بحمولة إجمالية (9طن و660كغم) تبين عدم وجود شهادة مطابقة ووثيقة إطلاق خاصة للبضاعة”.

وتابع، “أما العجلتين الاخرتين محملتين بمادة (الزبيب) بوزن إجمالي (44 طن و 60كغم)، فقد تم التلاعب بتأريخ الإنتاج والنفاذ المثبت على كارتون البضاعة، وكذلك تجاوز البضاعة ثلث المدة من تأريخ الانتاج”، مشيرا الى انه “تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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