وزير الصناعة يفتتح مصنع تدوير الاطارات المستهلكة في الديوانية

2020/10/18 | 22:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

افتتح وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، اليوم الاحد، مصنع تدوير الاطارات المستهلكة في محافظة الديوانية.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الصناعة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز افتتح مصنع تدوير الإطارات المستهلكة في موقـع ( مصنـع إطـارات الديوانيـة ) التابع إلى الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات.

واضاف، ان المصنع انشئ وفق عقد المشاركة مع ( شركـة أبـراج الكـوت )، مبينا انه يعمل على تدوير الإطارات المستهلكة كمادة أولية وفرمها وتحويلها إلى منتجات عديدة متنوعة مفيدة وصديقة للبيئة تشمل ( الحبيبات المطاطية والبلاطات المطاطية والمطبات المطاطية ومنتج زيت الوقود وأسود الكاربون وسكراب الأسلاك الحديدية وغيرها ).

واشار الى ان المشروع يعـد الأول من نوعه من حيث طاقته الإنتاجية العالية ومكائنه الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة فيه، مؤكدا انه من المشاريع البيئية الرائدة والواعدة التي ستسهم في التخلص من الإطارات المستهلكة بشكل نهائي وبدون مخلفات وذات مردود وجدوى اقتصادية كبيـرة .

وقـال الخباز في مؤتمر صحفي عقده عقب الإفتتاح، بحسب البيان: ان مصنع تدوير الإطارات المستهلكة أول مصنع على مستوى العراق ينتج مواد جديدة صناعياً من مخلفات الإطارات ويخدم البيئة بشكل كبير جداً.

وعدّ المشروع بانه تجربة جديدة وناجحة في قطاع الصناعة وبشكل حديث وسليم لإنتاج منتجات جديدة على السوق العراقية ومنافسة للمستورد من حيث الكفاءة والجودة والسعر تماشياً مع سياسة الوزارة الحالية في توفير منتجات وطنية منافسة وأفضل من المستورد.

واعرب وزير الصناعة عن سعادته وفخره لإقامة مثل هكذا مصنع وبهذا المستوى في محافظة الديوانية، متمنياً تكرار التجربة في محافظات أخرى من الشمال إلى الجنوب بهدف معالجة الكم الهائل من الإطارات المتروكة والتالفة والتي تؤثر على البيئة وتحويلها إلى منتجات مفيدة.

وبين ان منتجات المصنع تستخدم في الملاعب الرياضية ورياض الاطفال ومرائب السيارات وفي الطرق والشوارع والحدائق والممرات والمسابح والساحات والشواطئ وإستخدامات أخرى كثيرة وتكون حسب الطلب من حيث القوة والصلابة والقياسات والنوعيات والإستخدامـات .

وأكـد الخباز حاجة المصنع إلى دعم من وزارة الصناعة والمعادن وجميع وزارات الدولة الأخرى لتسويق منتجاته بشكل سليـم .

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