عبد المهدي: الانجازات الرياضية لأي أولمبية في العالم لن تصنعها البيانات الضبابية!

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب : د.باسل عبد المهدي إن السؤال الأهم الذي يفترض توجيهه الى رعد حمودي، ليس بيانه الإعلامي المُكلّل بتفاؤل افترضهُ لنفسهِ، حول مسيرة الانتخابات، وإعلان ضمانات الأمان للجميع، فالبيان ومحتواه بحدّ ذاته يؤشّر ما لا يقبل الشك ما سبّبته سياسة السنين المارّة من تمزّقات وفضائِح في مسيرة العمل الأولمبي ونتائجه مقابل المليارات التي وُظِّفتْ

