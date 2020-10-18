النمط الإيطالي من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث (1) - عبدالله تركماني

2020/10/18 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني جاءت الوحدة الإيطالية كرد فعل مباشر على الأطماع النمساوية في شمال إيطاليا، فبعد هزيمة نابوليون بونابرت استرجعت النمسا مقاطعة لمبارديا التي كانت إمارة إيطالية منذ عام1713، وحصلت على البندقية أيضاً، وبذلك أصبحت النمسا، بفضل استيلائها على ساحل كبير من شاطئ الأدرياتيك، دولة بحرية.



أما بقية الإمارات الإيطالية، فقد كانت في واقع الأمر تحت النفوذ النمساوي.



ولما كان مترنيخ يحارب الوحدة الإيطالية ويعمل على ......





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