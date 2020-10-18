تأجيج النزعات القومية والطائفية طريقة السلطة للقضاء على الانتفاضة - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2020/10/18 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق مع الاستعدادات التي تجري على قدم وساق، لانطلاق موجة جديدة من الانتفاضة في العراق وبالتزامن من حلول الخامس والعشرين من أكتوبر؛ التاريخ الذي يمثل كابوسا لسلطة الإسلام السياسي وشركاؤه من الأحزاب القومية العربية والكردية ومن معهم من الليبراليين وغيرهم من أقطاب النظام المحاصصاتي، حيث استطاعت الجماهير ولأول مرة أن تزعزع أركان هذا النظام الطائفي القومي.وسط هذه الأجواء أقدمت مجاميع من القوى ال ......





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