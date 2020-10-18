نظّم ملعب بحزاني المصغر بطولة رجل الاعمال “بشير كورية” والتي ستقام بعد يومين

2020/10/18 | 22:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر نظّم معلب بحزاني المصغر وبادارة هكار خيري بطولة كرة القدم لثمان فرق وبأسم رجل الاعمال الايزيدي الذي أغتيل قبل أيام، بشير كورية (ابو مشتاق)، صاحب الاعمال الخيرية والانسانية بدعم كامل من ملازم اول سليمان اشراق (مدير مكتب جنسية بعشيقة) بكافة احتياجات البطولة.“هكار خيري” وهو مدير ملعب بحزاني المصغر في …

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