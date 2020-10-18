السليمانية..10 حالات وفاة بكورونا وتحذير من الاوضاع الصحية

2020/10/18 | 22:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت مديرية الصحة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 21 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى بلغ 15 حالة، وان 200 حالة في مستشفيات السليمانية تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 10 حالات وفاة.

واشار البيان الى ان عدد المتبرعين ببلازما الدم للمصابين بفايروس كورونا وصل الى 1122 متبرعا.

وقال الدكتور ياد نقشبندي المتحدث باسم صحة السليمانية: ان مستشفيات السليمانية بالكاد تستطيع استقبال المصابين بكورونا بسبب تزيد الاعداد وانخفاض نسبة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية.

ودعا نقشبندي جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا، مشيرا الى ان الاوضاع الصحية خطيرة للغاية.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 19665 حالة اصابة و11160 حالة شفاء و1077 حالة وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار جائحة كورونا حتى الآن.

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