الكاظمي‭ ‬يلوح‭ ‬بغضبة‭ ‬الحليم‭ ‬للمستهترين‭ ‬بالدم‭ ‬العراقي

2020/10/18 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفكيك‭ ‬خلية‭ ‬لداعش‭ ‬قرب‭ ‬تكريت‭ ‬ بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ شدد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬مَن‭ ‬تورط‭ ‬بدم‭ ‬العراقيين‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬للعدالة‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬كبير‭ ‬أمام‭ ‬القانون‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أصداره‭ ‬أمرا‭ ‬ديوانيا‭ ‬بتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬تحقيقي‭ ‬لتقصي‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬انتفاضة‭ ‬تشرين‭ ‬ولقائه‭ ‬الفريق‭ ‬التحقيقي‭ ‬المتألف‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬قضاة‭, ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬زار‭ […]

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