2020/10/18 | 22:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تفكيك خلية لداعش قرب تكريت بغداد -الزمان شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أنّ مَن تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة ، ولا كبير أمام القانون. جاء ذلك بعد أصداره أمرا ديوانيا بتشكيل فريق تحقيقي لتقصي الأحداث التي رافقت انتفاضة تشرين ولقائه الفريق التحقيقي المتألف من خمسة قضاة, مضيفا أنه زار […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلوح بغضبة الحليم للمستهترين بالدم العراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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