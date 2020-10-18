2020/10/18 | 22:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران- واشنطن – الزمان أعلنت طهران أن الحظر الأممي المفروض على شرائها وبيعها أسلحة تقليدية، رفع «تلقائيا» اعتبارا من الأحد بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي والقرار 2231، بعد أسابيع من فشل مساعي واشنطن لتمديده في مجلس الأمن الدولي. وقوبل الإعلان بتلويح واشنطن التي تعتمد منذ أعوام سياسة «ضغوط قصوى» على الجمهورية الإسلامية، بفرض عقوبات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن:أي بيع للسلاح إلى ايران سيواجه بعقوبات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن:أي بيع للسلاح إلى ايران سيواجه بعقوبات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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