واشنطن:أي بيع للسلاح إلى ايران سيواجه بعقوبات

2020/10/18 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬طهران‭ ‬أن‭ ‬الحظر‭ ‬الأممي‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬شرائها‭ ‬وبيعها‭ ‬أسلحة‭ ‬تقليدية،‭ ‬رفع‭ ‬‮«‬تلقائيا‮»‬‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬والقرار‭ ‬2231،‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬فشل‭ ‬مساعي‭ ‬واشنطن‭ ‬لتمديده‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭.‬ وقوبل‭ ‬الإعلان‭ ‬بتلويح‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬ضغوط‭ ‬قصوى‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ […]

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