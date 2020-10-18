توقيع اتفاق اقامة العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل والبحرين

2020/10/18 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنامة‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬ وقعت‭ ‬البحرين‭ ‬وإسرائيل‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬الأحد‭ ‬اتفاق‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬كاملة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تمنح‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬موطئ‭ ‬قدم‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬الثري‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬حجر‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭.‬ وكان‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المنامة‭ ‬وفد‭ ‬إسرائيلي‭ ‬يقوده‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬مئير‭ ‬بن‭ ‬شبات،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬تجارية‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ […]

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