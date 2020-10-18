وزير الدفاع الإيراني: الأجواء باتت مهيأة أمام طهران لبيع وشراء السلاح

2020/10/18 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

اكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الأحد، إن الأجواء باتت مهيأة أمام طهران لبيع وشراء السلاح.

وقال حاتمي خلال لقاء متلفز، أن مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لهم، لافتا الى أن إيران ستكون لاعبا جيدا وناجحا في سوق بيع السلاح.

واضاف، أن العديد من الدول تواصلت مع إيران منذ عام وتفاوضت معها.

وتابع قائلا إن بلاده مستعدة لبيع أنواع الأسلحة البرية كافة من دبابات وصواريخ وقذائف وحاملات جند، موضحا أن إيران مستعدة أيضا لبيع مختلف أنواع السلاح، البحري والطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الجوي.

وأشار إلى استعداد طهران للتعاون مع الدول الأخرى في صيانة وإصلاح مختلف أنواع الطائرات العسكرية والمدنية الغربية.

وبين وزير الدفاع الإيراني أن طهران لن تبيع السلاح لأجل المال كما تفعل الولايات المتحدة.

وشدد في تصريحه على أن إيران ملتزمة ببيع السلاح شريطة عدم استخدامه بشكل سيء ضد الآخرين، مبينا في السياق أن بلاده تبيع السلاح للدول التي تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

وأردف الوزير الإيراني قائلا: "نحن مستعدون لتصدير السلاح إلى الدول التي تمتنع الولايات المتحدة عن بيعها السلاح".

المصدر: RT

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