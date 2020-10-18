هيئة كبار العلماء ومناصب أخرى.. العاهل السعودي يصدر سلسلة أوامر ملكية

2020/10/18 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي ، سلمان بن عبد العزيز، الأحد، سلسلة من الأوامر الملكية تتضمن إعادة تكوين هيئة كبار العلماء، ومجلس الشورى، وتغيير رئيس المحكمة العليا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

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