الصور الأولى لوصول الكاظمي إلى باريس

2020/10/18 | 23:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" الصور الأولى لوصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الفرنسية باريس، لبدء الجولة الأوروبية.

وذكرت القناة الرسمية، في نبأ أوردته وتابعه "ناس"، الاحد (18 تشرين الأول 2020) أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى باريس في مستهل جولته الاوروبية".

وكان الكاظمي توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الأول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، غادر، عصر اليوم ، العاصمة بغداد، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا والمانيا".

وأضاف البيان أنه "يرافق الكاظمي، في جولته الأوربية، وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة".

واشار إلى أن "الكاظمي سيجري عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

بدوره، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عامر الفايز، إن "جولة الكاظمي الأوروبية بهذا الوقت مهمة جدا للعراق، خصوصا لما يواجه من أزمات اقتصادية ومالية وصحية وحتى أمنية".

وأضاف الفايز، في تصريح صحفي، أن "العراق لا يمكن له تجاوز تلك الأزمات، إلا من خلال دعم دولي، ولهذا تهدف زيارة الكاظمي إلى الدول الأوروبية الثلاث، للحصول على الدعم في مجال الاقتصاد والاستثمار، وكذلك الدعم الأمني والعسكري، وحتى الصحي، لمواجهة وباء فيروس كورونا".

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