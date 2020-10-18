الكاظمي يصل الى العاصمة الفرنسية باريس

2020/10/18 | 23:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى العاصمة الفرنسية باريس.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، غادر عصر اليوم الأحد، العاصمة بغداد، متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا والمانيا يرافقه، في جولته الأوربية، وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة.

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