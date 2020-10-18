الامن الايراني يضبط أكثر من 30 طنا من المخدرات في أصفهان

2020/10/18 | 23:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد قائد قوى الامن الداخلي

للشؤون التنسيقية في أصفهان عن ضبط أكثر

من 30 طناً من المخدرات وسلع مهربة بقيمة

1400 مليار ريال وتفكيك 29 عصابة سطو

وإعادة 383 مليار ريال من الممتلكات

المسروقة إلى الم

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