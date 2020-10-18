افتتاح اول مصنع عراقي لتدوير الاطارات المستهلكة

2020/10/18 | 23:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاحد،

افتتاح مصنع تدوير الاطارات المستهلكة

في محافظة الديوانية، مؤكدة انه أول

مصنع على مستوى العراق ينتج مواد جديدة

صناعيا من المخلفات ويخدم البيئة بشكل

كبير.

وقال المك

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