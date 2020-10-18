محو الأمية

2020/10/18 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الجهلة الغارقون بالفساد والانقسامات الطائفية المخزية، من الذين تصدروا عدداً كبيراً من المناصب في العراق في خلال السنوات الماضية، ماكان يعنينهم معنى تراكم الأثر السيء لحاصل الجهل في البلد، وماذا يمكن أن يؤدي من كوارث اجتماعية وصولاً للارتباك الأمني ذاته.حملة محو الامية في العراق نفّذتها الدولة في السبعينات، وأسهمت في تحريك […]

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