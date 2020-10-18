2020/10/18 | 23:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم الاحد، توضيحا بشأن رواتب اعضاء البرلمان، مؤكدة استعدادها لتقديم اي معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تناولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية معلومات غير دقيقة بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب، وهنا نود ان نبين ومن منطلق الشفافية والوضوح في عمل مجلس النواب ان المجلس لايحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ بهذا الخصوص، علماً إن مجمل ميزانية مجلس النواب السنوية لا تتجاوز 0,004 اربعة بالألف من الموازنة العامة للدولة”.

واكدت الدائرة الإعلامية في بينها، انها “جاهزة لتقديم اي معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح”، مشددة ، على “عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارٍ عن الصحة ونتمنى من وسائل الاعلام كافة توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة ونحتفظ بحقنا القانوني بمقاضاة الاشخاص والجهات التي تتبنى وتروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يصدر توضيحاً بشأن رواتب اعضاء البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يصدر توضيحاً بشأن رواتب اعضاء البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).