مجلس النواب يصدر توضيحا بشأن رواتب اعضائه

2020/10/18 | 23:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحصار الذاتي

الكثير من الامم صنعت نجاحات كبيرة لبلدانها من "الازمات" التي مرت بها اذ لم تتجاوز هذه الدول ازماتها فحسب بل حولت تلك الازمات والمصاعب والتحديات الى قصص نجاح كبيرة كانت ولا تزال محل بحث ودراسة من قبل دول اخرى وليس بعيدا علينا النموذج الياباني او الصيني او الكوري الجنوبي وسنغافورة وماليزيا وغيرها، اذ مرت هذه الدول بأزمات الفقر والجوع والفساد وسوء الصحة والتعليم

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