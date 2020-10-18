2020/10/18 | 23:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – نفت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب ، مؤكدة انها معلومات ” غير دقيقة ” .وبينت بالقول انه ومن منطلق الشفافية والوضوح في عمل مجلس النواب ان المجلس لايحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يصدر توضيحا بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

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