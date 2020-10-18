برلماني تونسي يثير مواقع التواصل بتعليق على قتل المدرس الفرنسي

2020/10/18 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر النائب التونسي راشد خياري تدوينة على فيسبوك يبرر فيها مقتل المعلم الفرنسي صموئيل باتي بوحشية الجمعة، وفق ما أوردته صحيفة "لو كوريه دو لاتلاس" الفرنسية.

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